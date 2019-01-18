Petrol baronlarının hedefinde olan ve "ölüm bitkisi" ilan edilerek dünya genelinde aleyhine yayınlar yapılan kenevir ithalatı dünyada 4 milyar dolarlık bir pazar payına sahip. Peki ama Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat ile yeniden üretimine başlanacak olan kenevir Türkiye'de neden ve kimlerin etkisi ile yasaklandı?
İşte kenevir üzerinde dönen kanlı oyun! Türkiye'de kenevir üretimi neden yasaklandı?18 Ocak 2019, Cuma
- İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
- İşte kenevir üzerinde dönen kanlı oyun! Türkiye'de kenevir üretimi neden yasaklandı?
- Kan donduran görüntüler! Kediye işkence anları saniye saniye kaydedildi
- Terör kaos kargaşa nerede Kılıçdaroğlu orada!
- Belçika'da Müslüman kadına ırkçı saldırı
- Başkan Erdoğan'ın ağzından Mehmet Ali Birand
- Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!
- Bakıcı dehşeti gizli kameraya yansıdı
- Medipol Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşmesini 5 yıl daha uzattı
- Menderes'te yeni bir düden daha oluştu
- Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı araç trafiğine kapatıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.