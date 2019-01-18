İşte kenevir üzerinde dönen kanlı oyun! Türkiye'de kenevir üretimi neden yasaklandı? 18 Ocak 2019, Cuma

Petrol baronlarının hedefinde olan ve "ölüm bitkisi" ilan edilerek dünya genelinde aleyhine yayınlar yapılan kenevir ithalatı dünyada 4 milyar dolarlık bir pazar payına sahip. Peki ama Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat ile yeniden üretimine başlanacak olan kenevir Türkiye'de neden ve kimlerin etkisi ile yasaklandı?