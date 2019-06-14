İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaleti! İşçiler yürüyor CHP susuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiği güzergahta şimdi işçiler yürüyor. Bolu’da ekmeğiyle oynanan ve işten çıkarılan vatandaşlar CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş başlattı. Adaletten dem vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin işçi kıyımına karşı sessizliğini koruyor. Bolu’dan başlayan emek ve adalet yürüyüşünü görmezden geliyor.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaleti! İşçiler yürüyor CHP susuyor14.06.2019 21:00
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