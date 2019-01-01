İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 skandalları! 01 Ocak 2019, Salı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında birçok skandala imza attı. Yaptığı her açıklamada Türkiye karşıtı lobilerin yanında yer alan CHP Genel Başkanı, hem kamuoyundan hem de siyasi parti liderlerinden yoğun tepki aldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun 2018'de imza attığı skandallar...