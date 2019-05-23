İşte kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın bulunduğu yer

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni arama çalışmalarının 13. gününde Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti'nde bulundu
İşte kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın bulunduğu yer23.05.2019 16:36
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