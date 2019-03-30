Haberler Web TV İşte JP Morgan'ın kirli geçmişi

İşte JP Morgan'ın kirli geçmişi

30.03.2019 01:43

22 Mart’ta Türkiye ekonomisine saldıran JP Morgan’ın kirli geçmişi deşifre edildi.


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