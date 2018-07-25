İşte İYİ Parti’de olayları başlatan konuşmanın görüntüsü 24 Temmuz 2018, Salı

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayında, olaylar yaşanmıştı. Yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, o güne ait bir video yayımladı.



Özel, yaptığı paylaşımda "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." dedi.