İşte İYİ Parti’de olayları başlatan konuşmanın görüntüsü

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayında, olaylar yaşanmıştı. Yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, o güne ait bir video yayımladı.
Özel, yaptığı paylaşımda "Kadro yenilenmesi ile genel başkanımızın elinin güçlendirilmesi ve daha zinde bir şekilde yola devam edilmesi için olağanüstü kongre talep ettiğim çalıştay konuşması budur. Diyeceğim o ki, kimse bizim sırtımızda kurban kesmeye kalkmasın." dedi.
İşte İYİ Parti’de olayları başlatan konuşmanın görüntüsü24 Temmuz 2018, Salı
İYİ Parti Teşkilat Çalıştayında, olaylar yaşanmıştı. Yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, o güne ait bir video yayımladı.
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