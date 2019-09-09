İşte İstanbul trafiğinde son durum! Okullar açıldı yoğunluk başladı 09.09.2019 09:22

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili bu sabah çalıyor. Yaklaşık 18 milyonun üzerinde öğrenci ve öğretmen bugün dersbaşı yapıyor. Okulların açılması ile birlikte gözler özellikle İstanbul'da trafiğe çevrildi. İşte trafikte son durum...

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor.Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün dersbaşı yapıyor.Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

İSTANBUL İÇİN YOL DURUMU

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi. Saat 08.08 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 civarında seyrediyor.

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.



YOĞUN DENETİM

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.