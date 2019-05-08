İşte İstanbul seçimlerine ilişkin merak edilen soruların yanıtı... 08.05.2019 22:11

CHP ve belli odaklar, YSK'nın İstanbul'da seçimleri yenileme kararını gölgelemeye, kafaları karıştırmaya çalıştı. Ancak mesele hiç de kafaların karışacağı gibi değildi. İşte İstanbul seçimlerine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...