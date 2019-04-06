İşte İstanbul seçimlerinde son durum! 17 ilçede sayım bitti, 15 ilçede devam ediyor

17 ilçenin 22 seçim bölgesinde geçersiz, birinde ise oyların tamamı yeniden sayıldı. 15 ilçede geçersiz, 8 ilçede ise oyların tamamının sayımı devam ediyor.
İşte İstanbul seçimlerinde son durum! 17 ilçede sayım bitti, 15 ilçede devam ediyor06.04.2019 09:51
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