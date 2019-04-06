Haberler Web TV İşte İstanbul seçimlerinde son durum! 17 ilçede sayım bitti, 15 ilçede devam ediyor

İşte İstanbul seçimlerinde son durum! 17 ilçede sayım bitti, 15 ilçede devam ediyor

06.04.2019 09:51

17 ilçenin 22 seçim bölgesinde geçersiz, birinde ise oyların tamamı yeniden sayıldı. 15 ilçede geçersiz, 8 ilçede ise oyların tamamının sayımı devam ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları