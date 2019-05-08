İşte "İstanbul seçimleri neden yenileniyor?" sorusunun cevabı

İstanbul'da seçimler 23 Haziran'da yenilenecek. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Peki İstanbul seçimleri neden yenileniyor. Seçim sürecinde neler yaşanmıştı? Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi? CHP'nin algı operasyonu yaparak kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için ortaya attığı iddiaların yanıtları ise şöyle..
İşte "İstanbul seçimleri neden yenileniyor?" sorusunun cevabı08.05.2019 20:17
- İstanbul'da seçimler neden yenileniyor?
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