İşte İstanbul Küçükçekmece'deki oy hırsızlığı

İstanbul'da CHP'liler tarafından sandıklara yapılan sabotaj yerel seçimlere gölge düşürdü. İl genelinde birçok sandıkta AK Parti'nin oyları çalınırken, CHP'nin oyları ise yüksek yazıldı.
İşte İstanbul Küçükçekmece'deki oy hırsızlığı01.04.2019 20:20
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