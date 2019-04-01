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İşte İstanbul Küçükçekmece'deki oy hırsızlığı

01.04.2019 20:20

İstanbul'da CHP'liler tarafından sandıklara yapılan sabotaj yerel seçimlere gölge düşürdü. İl genelinde birçok sandıkta AK Parti'nin oyları çalınırken, CHP'nin oyları ise yüksek yazıldı.


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