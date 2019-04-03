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İşte İstanbul Havalimanı'na taşınma esnasında kapatılacak yollar

03.04.2019 12:05

Türkiye, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek taşınma işlemi için geri sayıma başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan taşınma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunurken, bazı yolların bu süreçte trafiğe kapatılacağını duyurdu.


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