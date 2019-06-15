İşte İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği anların ham görüntüleri 15.06.2019 14:47

İstanbul seçimine sayılı günler kala CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği hakaret gündemden düşmüyor. Skandal anların alenen yayınlanmasına rağmen taammüden yalancı Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı ODA TV, görüntülerin montaj olduğu iftirasını ortaya attı. Montaj yalanının ardından skandal görüntülerin ham hali yayınlandı. İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiğinin açıkça duyulduğu görüntülerde, adamlarının da polislere "Adi herifler, şerefsizler" diyerek hakaret ettiği duyuluyor.

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demişti. Bu rezaletin ardından İmamoğlu yandaşı ODA TV, skandal bir habere imza attı ve görüntülerin montaj olduğunu yazdı.

O ANLARIN HAM HALİ YAYINLANDI

CHP yandaşı medyanın montaj iftirasının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği anların ham hali sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği açıkça duyuluyor. Ayrıca İmamoğlu'nun adamları da polislere "Adi herifler, şerefsizler" diyerek hakaret ediyor.