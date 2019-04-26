İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Öğrenciler için 50 liralık kart

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi oy uğruna birçoğu hayal mahsulü vaatleri peş peşe sıraladı. İmamoğlu'nun mazbatayı alıp göreve başlamasıyla gözler verilen sözlerin tutulmasına geldi. Bu sözlerden biri de "Öğrenciler için 50 liralık akbil paketi" sözü idi. "Öğrenciler için 50 liralık akbil paketi" sözü, seçimlerden önce bol keseden atan İmamoğlu'nun gerçekleştirilmeyi bekleyen onca vaadinden bir tanesi...
İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Öğrenciler için 50 liralık kart26.04.2019 19:09
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