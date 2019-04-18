İşte İmamoğlu taraftarlarının çirkin saldırısının detayları

FETÖ, PKK gibi terör gruplarının hedefi olan TÜRGEV'e çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. CHP adayı İmamoğlu'nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli'deki kız yurduna saldırıda bulundu. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.
Peki bu utanç veren saldırı anında neler yaşandı? Saldırının failleri yakalandı mı? A Haber'den Pınar Özenç, çirkin saldırıyla ilgili son gelişmeleri aktardı...
İşte İmamoğlu taraftarlarının çirkin saldırısının detayları18.04.2019 11:48
FETÖ, PKK gibi terör gruplarının hedefi olan TÜRGEV'e çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. CHP adayı İmamoğlu'nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli'deki kız yurduna saldırıda bulundu. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.
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