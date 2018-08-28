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İşte ikinci Brunson davası: Jake Richard Hess!

28 Ağustos 2018, Salı

ABD ile Türkiye arasında gerginliğe yol açan ajan Brunson'la benzer bir görevle Türkiye'de bulunan ve sınır dışı edildikten sonra hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan dava açılan ABD'li Jake Richard Hess'e 8 yıldır ulaşılamıyor.

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