İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterin görüntülerine A Haber ulaştı. işte helikopterin düşme anı...
İşte helikopterin düşme anı26 Kasım 2018, Pazartesi
- İşte helikopterin düşme anı
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