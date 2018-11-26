Haberler Web TV İşte helikopterin düşme anı

İşte helikopterin düşme anı

26 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterin görüntülerine A Haber ulaştı. işte helikopterin düşme anı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları