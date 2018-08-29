İşte G.Saray'ın yeni golcüsü: Alexandre Pato 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Forvet arayışında olan Galatasaray Pato'da mutlu sona ulaştı. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından aslan emojisi paylaşımı yaptıktan sonra kapak fotoğrafına da Aslan görseli ekleyen Brezilyalı golcü Pato'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. İşte Alexandre Pato'nun birbirinden güzel hareketlerini ve gollerini sizler için derledik..