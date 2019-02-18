İşte geleceğin uçan robot askerleri

Çatışmaların geleceğini kökten değiştirebilecek geleceğin askerleri çok yakında dünya ordularında ve birliklerinde yer almaya başlayacak. Geleceğin uçan robot askerleri uçacak, hedef tespit edecek ve gerekirse belirlenen hedefleri vuracak.
İşte geleceğin uçan robot askerleri18.02.2019 10:47
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