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İşte geleceğin uçan robot askerleri

18.02.2019 10:47

Çatışmaların geleceğini kökten değiştirebilecek geleceğin askerleri çok yakında dünya ordularında ve birliklerinde yer almaya başlayacak. Geleceğin uçan robot askerleri uçacak, hedef tespit edecek ve gerekirse belirlenen hedefleri vuracak.


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