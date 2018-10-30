İşte Fırat'ın doğusundaki terör hendekleri! 30 Ekim 2018, Salı

Başkan Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verdi; peki neden Fırat'ın doğusu ve operasyon ne zaman? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali açıklıyor...