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İşte FETÖ'nün sakladığı görüntüler

21 Aralık 2017, Perşembe
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasının bugün yapılan duruşmasında, Ankara Zir Vadisi ve Sapanca'daki bağ evinde yapılan aramaya ilişkin FETÖ'cü emniyet ve yargı mensuplarınca yıllarca saklanan görüntüler dosyaya girdi. Duruşma salonunda izlenen görüntülerde, bir polisin, "Nasıl olsa kazık attık" sözü dikkat çekti.

Ergenekon ana davasının bugün görülen duruşmasında, sanıklardan eski yarbay Mustafa Dönmez'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7 yıl sonra temin ettiğini söylediği, Ankara Zir Vadisi'nde kroki ile yapılan aramalar ve Sapanca'da mühimmatlara ilişkin 3 görüntü dava dosyasına girdi.
Sanık Mustafa Dönmez, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde görülen duruşmada mahkeme heyetine bir CD sunarak, söz konusu görüntülerde aramaya katılan polislerin konuşmalarına dikkat çekti.

12 Ocak 2009 tarihi saat 22.46 sularında kayıt altına alınan ve Dönmez'in beyanına göre kepçe ile aramaya katılan polislerin sildirdiği görüntülerde, bir polis memurunun "Kroki tutmuyor müdürüm, 16 adım falan tutmuyor. Sadece mantık tutuyor. Biz sadece köpek çalışana kadar burayı değerlendirelim" dediği duyuluyor. Bir polis ise 16 adım sözünü 160 adım diye düzeltiyor.

"NASIL KAZIK ATTIK AMA?"
12 Ocak 2009 saat 21.43 sularında Sapanca'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatların görüntülendiği bir başka videoda ise, birkaç polis memurunun kendi aralarında "İşimizi sağlama alalım, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Nasıl olsa kazık attık. Ses yok değil mi? Sesi kapatın. Sesleri hallediyorsunuz sonra değil mi?" şeklinde konuşmaları dikkat çekiyor.

12 Ocak 2009 tarihli üçüncü görüntüde ise Zir Vadisi'nde, sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen krokiye göre mühimmatların gömülü olduğu alanın bulunması için polisler adım sayıyor.

Mahkeme heyeti, 26 Nisan'a ertelediği duruşmanın ara kararında, sanık Dönmez'in sunduğu CD'deki görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınıp almadığı hususunun tespiti için ilgili yere yazı yazılmasına hükmetti.
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