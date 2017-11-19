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İşte FETÖ'cü Şükür'ün ABD'deki lüks hayatı

18 Kasım 2017, Cumartesi
Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Hakan Şükür’ün ABD’nin San Francisco kentindeki lüks yaşamı, Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. ABD’ye 19 Kasım 2015’te kaçan Hakan Şükür’ün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks yaşamı dikkat çekiyor.
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