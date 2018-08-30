İşte FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün yakalanma anı

ABD tarafından dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla Interpol tarafından aranan FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı.
İşte FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün yakalanma anı30 Ağustos 2018, Perşembe
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