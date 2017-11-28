İşte FETÖ'cü hainlerin notlarından çıkanlar 27 Kasım 2017, Pazartesi

Ankara'da görülen FETÖ davasında darbecinin üzerinde gizli bir not ele geçirildi. İşte atletin içine gizlenen o not...

Darbeci FETÖ sanığının üzerinden bir not çıktı. İçerisinde FETÖ elebaşının da kodlandığı skandal ifadeleri içeren notlar A Haber yayınında yer aldı. İşte o ifadelerden öne çıkanlar;

* "Kasım ayı bayramımız olacak. Haram aylardan sonra görüşelim"

* "Kasım ayında Amerika'da "100" aleyhinde propaganda başlıyor." (100'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak anıldığı düşünülüyor)

* "40 yıllık bir çıkışın başındasınız. Gelişmeler öyle yaşanacak ki siz bile nasıl olup bittiğine şaşıracaksınız."

* "1 Kanlı başlayıp kanlı bitecek. Sadece dua edin. dedi" (1'in FETÖ elebaşı Gülen olduğu düşünülüyor)