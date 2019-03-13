Haberler Web TV İşte ezan ve bayrak düşmanlığının en net kanıtı (8 Mart yeni görüntüler)

İşte ezan ve bayrak düşmanlığının en net kanıtı (8 Mart yeni görüntüler)

13.03.2019 20:45


8 Mart'ta Taksim'deki skandal görüntüler sonrası ezan ve bayrak düşmanlarını savunmak için binbir takla atanların çabaları boşa çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, "Islıklanan ezan değildi, ezan sonradan başladı" diyerek ezan ve bayrak düşmanlarını aklamaya çalışanları yalanladı. İşte 8 Mart'taki ezana saygısızlık skandalını en net şekilde gösteren o görüntüler...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları