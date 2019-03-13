İşte ezan ve bayrak düşmanlığının en net kanıtı (8 Mart yeni görüntüler)13.03.2019 20:45
8 Mart'ta Taksim'deki skandal görüntüler sonrası ezan ve bayrak düşmanlarını savunmak için binbir takla atanların çabaları boşa çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, "Islıklanan ezan değildi, ezan sonradan başladı" diyerek ezan ve bayrak düşmanlarını aklamaya çalışanları yalanladı. İşte 8 Mart'taki ezana saygısızlık skandalını en net şekilde gösteren o görüntüler...
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