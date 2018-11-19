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İşte eski Türkiye'nin sağlık gerçeği…

19 Kasım 2018, Pazartesi

TRT arşivinden çıkan bu görüntü 1983 yılına ait. Yer İstanbul'da bir hastanenin acil servisi. Görüntüye yansıyan kişi ise merhum gazeteci Savaş Ay. Hasta rolüne bürünüp hastanenin acil servisine gelen Savaş Ay'ın yaşadıkları adeta şok etkisi yarattı. İşte eski Türkiye'nin sağlık skandallarını yansıtan o görüntüler...


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