İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası 31.07.2019 23:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından Ankara’da "Neden Devlet Bahçeli’nin evi?" sorusu gündeme geldi. A Haber, sorunun izini sürdü ve yanıtını buldu. İşte görüşmenin sürpriz adresinin hikayesi...