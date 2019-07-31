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İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası

31.07.2019 23:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesinin ardından Ankara’da "Neden Devlet Bahçeli’nin evi?" sorusu gündeme geldi. A Haber, sorunun izini sürdü ve yanıtını buldu. İşte görüşmenin sürpriz adresinin hikayesi...


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