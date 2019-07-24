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İşte Erbil'deki hain saldırı anı! Türk diplomatı böyle şehit etmişler

24.07.2019 15:47

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda katledilen Türk diplomat Osman Köse'nin şehit düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında saldırıyı 3 teröristin gerçekleştirdiği görülüyor.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzenleyenlerden birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ olduğunu açıklamıştı.

SALDIRIYI 3 TERÖRİST YAPIYOR
Kayıtlara göre saldırıyı 3 terörist gerçekleştiriyor. Görüntülerde terörist Mazlum Dağ'ın Osman Köse'nin oturduğu masanın yanına oturduğu görülüyor. Görüntülere göre terörist Dağ, bir süre telefonunu kurcalayarak vakit geçirdikten sonra silahını çıkartıp saldırıyı gerçekleştiriyor.

Görüntüleri, Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu yayımladı. Videoda Dağ ile beraber 2 teröristin de Köse'ye ateş ettiği görülüyor.

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