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İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası

17.04.2019 17:06

Mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na gelen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası böyle yazıldı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının yazılma anı videosu.


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