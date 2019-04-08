İşte Ekrem İmamoğlu'nun hesap hataları! İmamoğlu süreci neden itibarsızlaştırıyor? 08.04.2019 12:47

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hukuki süreç devam ediyor. İlçe seçim kurulu ve İl seçim kuruluna itirazlar yapıldı artık Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci başladı. Hukuki süreçle beraber yargı süreci de devam ediyor. Ancak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu bu hukuki süreci itibarsızlaştırmaya çalışıyor. İmamoğlu hesap makinesiyle basının karşışına çıkıp kürsüde bazı hesaplamalar yaptı. İmamoğlu'nun hesap yanlışlarını A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında anlattı...