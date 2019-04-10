İşte Ekonomide Yapısal Dönüşüm Programı'nın ayrıntıları 10.04.2019 13:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi reform paketini açıkladı. Bu yıl atılacak adımları içeren Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'da büyüme ve istihdam ana çerçevesinde finanstan, tarıma kadar pek çok madde yer aldı. Pakette öne çıkan maddeler şöyle sıralandı: Kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek. Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Konkordatoları yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak. Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkarılacak. Gelire göre artan vergilendirme etkin hale getirilecek. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak. Yargı reformu strateji belgesi, sanayide yerlileştirme programı, turizm master planı ve eğitimde reform programı açıklanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Bakan Albayrak'ın açıkladığı ekonomi reform paketini değerlendirdi. İşte detaylar...