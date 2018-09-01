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İşte dünyanın en sakar ve sevimli hayvanları

01 Eylül 2018, Cumartesi

Bu sevimli köpekler yaptıkları sakarlıklarla izleyenleri kırdı geçirdi.

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