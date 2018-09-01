Bu sevimli köpekler yaptıkları sakarlıklarla izleyenleri kırdı geçirdi.
İşte dünyanın en sakar ve sevimli hayvanları01 Eylül 2018, Cumartesi
- Beyoğlu Tarlabaşı’nda özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı
- Balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'nda denize açılmaları havadan görüntülendi
- Türkiye'nin özgün helikopterinin yer testleri başladı
- Başkan Erdoğan Kırgızistan’a gitti
- İşte dünyanın en sakar ve sevimli hayvanları
- İstanbul’da “makas” ve “drift” terörü kamerada
- Aliağa ve Foça sahillerinde petrol kirliliği
- Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı!
- Rus ordusuna robotik kamuflaj
- Fıstık çaldığını iddia ettiği çocuğu hortumla ıslatıp dövdü
- Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri
- Maltepe'de ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.