İşte dünyada tekrarlanan seçimlere 8 örnek! 05.04.2019 20:01

Türkiye'de 31 Mart seçimlerinin yankıları sürerken, dünyada daha önce tekrar edilen seçimler nerelerde ve ne sebeplerle gerçekleşti? İşte dünyadan seçimlerin tekrar ettiği veya oyların tekrar sayıldığı 8 örnek... A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber'de konuyu değerlendirdi.