Haberler Web TV İşte dünyada tekrarlanan seçimlere 8 örnek!

İşte dünyada tekrarlanan seçimlere 8 örnek!

05.04.2019 20:01

Türkiye'de 31 Mart seçimlerinin yankıları sürerken, dünyada daha önce tekrar edilen seçimler nerelerde ve ne sebeplerle gerçekleşti? İşte dünyadan seçimlerin tekrar ettiği veya oyların tekrar sayıldığı 8 örnek... A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber'de konuyu değerlendirdi.


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