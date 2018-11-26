İşte 'Düellocu Kemal'in hezimetlerle dolu siyaset karnesi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi A Haber kanalında yayınlanan bir analiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki ilk yıllarını ele aldı.
SSK Genel Müdürü iken hastanelerin bakım ve onarım ihalelerini CHP'lilere veren ve kurumun milyarlarca lira zarar uğramasına neden olan Kılıçdaroğlu, CHP tarafından önce milletvekili, sonra İstanbul için aday yapılarak adeta ödüllendirilmişti.
İşte o dönem "Düellocu Kemal" olarak anılan Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim çalışmaları ve öngöremediği hezimeti anlatan o analiz…
İşte 'Düellocu Kemal'in hezimetlerle dolu siyaset karnesi26 Kasım 2018, Pazartesi
Yaklaşan yerel seçimler öncesi A Haber kanalında yayınlanan bir analiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki ilk yıllarını ele aldı.
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