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  • İşte dolar saldırılarının perde arkası! Erbakan Hoca yıllar önce açıklamıştı

İşte dolar saldırılarının perde arkası! Erbakan Hoca yıllar önce açıklamıştı

10 Ağustos 2018, Cuma

Türkiye'ye ABD tarafından düzenlenen ekonomik terör operasyonunun perde arkasında yer alan güçleri Necmettin Erbakan Hoca yıllar önce açıklamıştı. ABD parasının siyonist güçlerin elinde olduğunu ve bu güçlerin doları kullanarak kendisine karşı gelenlere operasyon çektiğini anlatan Erbakan'ın adeta bu günlere ışık tutan açıklamaları...

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