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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği Afrikalı çocuklar

21 Ocak 2018, Pazar
'Zeytin Dalı Harekatı' ile Afrin'e giren Mehmetçik için Afrikalı çocuklar ellerinde Türk bayrağı ile dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bugün Bursa’da düzenlenen 5. Olağan Kadınlar Kongresi’nde yaptığı konuşmada o Afrikalı çocuklara dikkat çekti.
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