İşte CHP'nin tehdit dili! 07.05.2019 20:48

31 Mart yerel seçimlerinde oy hırsızlığının deşifre olmasıyla panikleyen CHP’li yöneticiler birbiri ardına Yüksek Seçim Kurulu’na tehditte bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak tehdit dilini kullandı. YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal etmesinin ardından ise, CHP, AK Parti’nin YSK’yı tehdit ettiği ve baskı altına aldığını öne sürdü. Peki gerçek ne? Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partili yöneticiler nihai karar verici YSK olduğunu belirtmiş ve YSK’dan çıkan karara saygı duyacaklarını ifade etmişlerdi. CHP ise kendi söylediklerini unuttu. İşte CHP’li yöneticilerin YSK’yı tehdit ettiği açıklamaları….