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İşte CHP'nin skandallar kraliçesi Canan Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzü

16.05.2019 14:26

Her fırsatta terör örgütlerine kol kanat geren CHP; İstanbul'u da parti politikalarına yakışır bir şekilde teröristlerle kol kola gezen bir isme, Canan Kaftancoğlu'na emanet etti. Kaftancıoğlu, görev süresi boyunca terör örgütü PKK'yı savundu, 15 Temmuz darbe girişimine destek verip devlete kin kustu, Gezi olaylarında açıkça sokak çağrısı yaptı ve İslam düşmanlığı içeren onlarca paylaşımda bulundu. Tüm bu skandallara rağmen CHP, Kaftancıoğlu'na tepki gösterip görevden almak bir yana, her geçen gün daha da önplana çıkarttı! Peki CHP'nin skandallar kraliçesi Canan Kaftancıoğlu aslında kim? Kaftancıoğlu hangi amaçlarla kimlere hizmet ediyor? İşte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzü...


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