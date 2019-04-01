Haberler Web TV İşte CHP'nin seçim sitesinde oy hırsızlığının görüntülü anlatımı

İşte CHP'nin seçim sitesinde oy hırsızlığının görüntülü anlatımı

01.04.2019 19:45

İstanbul'da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. Bağcılar'da Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy almasına rağmen seçim sandık tutanağına 1 oy yazıldığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmadı. Usulsüzlük CHP'nin seçim sitesinde de belgelendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları