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İşte CHP'nin sandıktaki usulsüzlükleri

07.04.2019 16:52

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ardından 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan usulsüzlükleri değerlendirdi.


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