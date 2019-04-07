İşte CHP'nin sandıktaki usulsüzlükleri

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ardından 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan usulsüzlükleri değerlendirdi.
İşte CHP'nin sandıktaki usulsüzlükleri07.04.2019 16:52
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