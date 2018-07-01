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İşte CHP'nin Meclis'e soktuğu 'vekil' Leyla Güven

30 Haziran 2018, Cumartesi

HDP'ye can simidi olan CHP, birçok skandal ismi de Meclis'e sokmayı 'başardı'.

Gerek HDP gerekse CHP yöneticilerinin de adeta göğüs gere gere her fırsatta dile getirdiği ittifak, kamu vicdanında haklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

FETÖ'den talimat alan CHP'nin birçok bölgede seçmenine talimat verip HDP'ye oy vermesiyle beraber, HDP Meclis'e girmiş oldu. CHP'nin can simidiyle Meclis'e giren HDP çatısı altındaki milletvekillerinin birçoğunun terör örgütü PKK ile olan yakın ilişkisi ise adeta skandal boyutta.

Birçok tartışmalı isimden sadece biri olan HDP'li 'vekil' Leyla Güven, gerek attığı tweetler, gerekse yaptığı açıklamalar ile tepki toplamıştı.

İşte CHP destekli HDP'nin 'vekili' Leyla Güven ve kirli ittifakın perde arkası...
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