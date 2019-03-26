İşte CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'in ülkücülere kurduğu tuzak! 26.03.2019 16:11

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'in 27 Mayıs 1980 Salı akşamı, eşi ve çocuklarıyla beraberken hain bir saldırı sonucu otomatik silahlarla vurularak şehit edilen, dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı MHP'li Gün Sazak'ın eşi Nilgün Sazak üzerinden hazırladığı tezgahı anlatan video sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşıldı. Savcı Nurettin Soyer, Mamak’ta 10 ülkücü genci Nilgün Sazak’ın karşısına çıkardı. Savcı Soyer tezgahı hazırlamıştı. O gün Nilgün Sazak o gençlerden birini işaret etseydi Gün Sazak’ı ülkücülerin öldürdüğü ilan edilecekti. İşte o anların canlandırıldığı görüntüler...

TIKLANMA REKORLARI KIRIYOR

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için,12 Eylül cuntasının Sıkıyönetim Savcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi, 12 Eylül zulmüne bizzat şahitlik eden toplumun önemli bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İşte Tunç Soyer'in babasının yaptığı işkence ve insanlık dışı zulmün yeniden tartışıldığı şu günlerde, sosyal medya fenomenleri tarafından tıklanma rekorları kıran bir video paylaşıldı.

SORGU ODASINDA BÜYÜK TEZGAH

Videoda Şehit Bakan Gün Sazak'ın eşi Nilgün Sazak, Sıkıyönetim Savcısı Nurettin Soyer'in odasına giriyor. Odada Nilgün hanımın karşısına 11 tane ülkücü genç çıkartılıyor. Savcı Nurettin Soyer, Nilgün Hanım'a, "Bunlardan hangisi eşinizin katili" diye soruyor. Nilgün Hanım da darbeci Soyer'e "Kocamı kimin öldürdüğünü bilmiyorum ama onu kimin koruyamadığını söyleyebilirim" diye cevap veriyor.

ÜLKÜCÜLERİ KOMÜNİST MİLİTANLAR DİYE ORTAYA SÜRMÜŞLER

O görüşmeyi yıllar sonra anlatan Nilgün Sazak, Nurettin Soyer'in odasında yaşadığı konuşmayı göz yaşları içinde söyle anlatmıştı. "Beni polisler alıp Mamak Cezaevi'ne götürdüler. Nurettin Soyer diye komünist bir savcı. 'Hanımefendi bakın bakalım eşinizi öldüren kişi burada mı?' Diye sordu. Dedim ki ben resimde gördüğümü burada göremiyorum. 'Çıkın o zaman yakından bakın' dedi. Ben biliyorum ki komünist bunlar. Yanlarına yaklaştım yakından baktım, bir tanesinin önüne gittim, kalbinin ateşini duydum. Valla dedim biraz buna benziyor, ama bilmem. Hemen onu aldılar içeri. Sonrada öğrendim ki 11 tane Ülkücü genci benim karşıma çıkartmışlar orada. Desem ki şu, gördün mü Gün Sazak'ı Ülkücüler vurdu diyecekler. Allah dedirtmedi korudu. Yanıma bir genç verdiler, savcının yanına gittik, dedim ki savcı bey emin değilim, sadece benzettim. Hele bu çocuğu hiç bilmiyorum. O çocuk da bana dedi ki, 'Üzülme teyzeciğim, üzülme sen.' Meğer o çocuk Ülkücüymüş."

İŞKENCECİ BABANIN TERÖR SEVİCİSİ OĞLU

Sosyal medyada paylaşılan videonun geniş kitlelere ulaşması, CHP ve Millet İttifakı'nın İzmir adayı Tunç Soyer'in de meşruiyetinin tartışılmasına neden oldu. Özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi içinde Nurettin Soyer'in işkence tezgahından geçmiş bir çok onurlu siyasetçi, bunu kendilerine yediremeyip partilerinden istifa ettiler. Art arda gelen istifalardan sonra da seçim kulisleri, Tunç Soyer'in doğru isim olmadığı sesleri çoğalmaya başladı. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de bile seçmenler, Soyer'in istenmeyen adam olduğunu haykırmaya başladılar.

Seçimlere kısa süre kala meydana gelen bu gelişmeler, CHP'nin İzmir'deki oy oranını ne derece etkileyecek? Bunu 1 Nisan sabahı göreceğiz...