İşte CHP'nin itiraz yüzsüzlüğü!05.04.2019 12:15
Usulsüz oylara ve şaibeli sonuçlara rağmen 20 binden az oy farkı ile zafer ilan eden CHP, AK Parti'nin belge ve kanıtlarıyla yaptığı itiraz sürecini manipüle etme peşine düştü.
AK Parti'nin, siyasi partilerin yasal hakkı olan itiraz sürecini değerledirmesini "operasyon" olarak lanse ettirip algı yaratmaya çalışan CHP'nin maskesi ise çabuk düştü.
CHP, 2014 seçimlerinde Mustafa Sarıgül İBB adayı iken 600.000 farkla kaybetmesine rağmen itiraz etmişti. CHP'nin itiraz ettiği 2014 seçimlerinde geçersiz tüm oyların CHP'ye yazılması halinde dahil sonuç değişmeyecekken; AK Parti'nin itirazını manipüle etmesi "yüzsüzlüğün bu kadarı" dedirtti.
İşte CHP'nin seçim itirazlarından bazıları:
İşte CHP'nin seçim itirazlarından bazıları:
İşte CHP'nin seçim itirazlarından bazıları:
- İstanbul Güngören'de geçersiz oylar tekrar sayılacak
- İstanbul Üsküdar'da geçersiz oylar tekrar sayılacak
- İstanbul Sultangazi'de geçersiz oylar tekrar sayılacak
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