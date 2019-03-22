İşte CHP'nin İstanbul'daki işçi kıyımının belgesi! Önce fişlediler sonra kovdular 22.03.2019 11:32

Yaptığı her konuşmada "demokrat olma" vurgusu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde kazanacakları belediyelerde, diğer partilerden olan işçilerin işten atılmayacağının altını çiziyor ama gerçeğin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. 2009 ve 2014 seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Beylikdüzü, Kartal, Maltepe ve Sarıyer belediyelerinde çalışanların ‘AK Partili’, ‘Tehlikeli’, ‘Sürülsün’ notlarıyla fişlendikten sonra kovulduğu ve yerlerine CHP’lilerin doldurulduğu tespit edildi.