Ankara için Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'de, Yavaş'a sağ kökenli olduğu için Muharrem İnce taraftarlarından yine itiraz yükselmeye başladı. Akıllara Muharrem İnce'nin 2014'teki yerel seçimlerde MHP ve CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili yerden yere vurduğu sözleri geldi. "'Ben şimdi CHP'nin parti meclisine girersem, beni CHP'li zannederler' diyen birini Başkent'te aday yapıyorsak ve içimizde bu partinin evlatlarından böyle bir yiğit yoksa hepimize yazıklar olsun." diyen İnce, Ankara'da seçimlerin kazanıldığını sanınca, "CHP herhalde Ankara'yı aldı. Bu önemli bir şey yani. Algı önemli..." diyerek çark ediyor. İşte CHP'nin gerçek yüzünü gösteren o video...
İşte CHP'nin gerçek yüzü! Muharrem İnce'nin Mansur Yavaş hakkındaki sözleri13 Ocak 2019, Pazar
- Hamas: İsrail'e ait büyük sırlar yakaladık
- İşte CHP'nin gerçek yüzü! Muharrem İnce'nin Mansur Yavaş hakkındaki sözleri
- CIA 6 milyon kişiyi nasıl öldürdü?
- Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! Mehmetçik imdatlarına yetişti
- Ukrayna'da Öldürülen Tıp Öğrencisi İzmir'de Toprağa Verildi
- Başkan Erdoğan ağlayan çocuğa böyle seslendi: Deden kurban olsun sana
- Başkan Erdoğan Kocaeli ilçe başkan adaylarını açıkladı
- Karadeniz'in buz gibi sularına atlayan kadını canı pahasına böyle kurtardı
- Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler ortaya çıktı!
- İstanbul'da tren kazası kafa kafaya çarpıştılar! O anlar kamerada
- PKK'nın hamile kadını infazı, terörist ifadesinde! Kan dondurdu
- 60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.