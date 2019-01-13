İşte CHP'nin gerçek yüzü! Muharrem İnce'nin Mansur Yavaş hakkındaki sözleri 13 Ocak 2019, Pazar

Ankara için Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'de, Yavaş'a sağ kökenli olduğu için Muharrem İnce taraftarlarından yine itiraz yükselmeye başladı. Akıllara Muharrem İnce'nin 2014'teki yerel seçimlerde MHP ve CHP'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili yerden yere vurduğu sözleri geldi. "'Ben şimdi CHP'nin parti meclisine girersem, beni CHP'li zannederler' diyen birini Başkent'te aday yapıyorsak ve içimizde bu partinin evlatlarından böyle bir yiğit yoksa hepimize yazıklar olsun." diyen İnce, Ankara'da seçimlerin kazanıldığını sanınca, "CHP herhalde Ankara'yı aldı. Bu önemli bir şey yani. Algı önemli..." diyerek çark ediyor. İşte CHP'nin gerçek yüzünü gösteren o video...