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İşte CHP'nin emanet edildiği Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzü...

24.04.2019 15:57


CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.

CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" dedi.

SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR
Kaftancıoğlu'nun skandalları bunlarla da sınırlı değil. İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, daha önce de birçok kez dini ve milli değerleri hedef almış ve skandal paylaşımlara imza atmıştı...
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