İşte CHP'nin eli kanlı YPG'ye bakış açısı! 28.10.2019 12:59

CHP'nin Barış Pınarı Harekatı karşıtlığı, geçmişte terör örgütü YPG hakkında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı iş birliğini gizleyemeyen CHP, eli kanlı terör örgütü YPG'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu. İşte CHP'nin YPG'ye bakış açısı...

CHP'nin Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör örgütü YPG tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı karşıtı açıklamaları, genel başkan Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere tüm partililerin YPG hakkındaki açıklamalarını akıllara getirdi.

Barış Pınarı Harekatı için oylamaya sunulacak olan tezkereye "İçimiz yana yana evet diyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, daha önce "Biz YPG'yi terörist olarak görmeyiz kendisini ve halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

Partinin diğer vekilleri ise YPG'nin terör örgütü olmadığını savunmuş, harekat için savaş demiş, eli kanlı terör örgütünü meşru göstermeye çalışmıştı.

TERÖRE KARŞI YAPILAN HER HAREKATA KARŞI

CHP sadece Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmadı. Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı operasyonlarına da karşı çıkmış, art arda "Aman Afrin'e girmeyin" açıklamaları yapılmıştı.