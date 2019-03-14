İşte CHP’nin ahır yaptığı o cami 14.03.2019 19:42

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etti. Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra çark eden protestocular sanki ilk defa ezanı protesto etmişler gibi inkar çabaları içine girdiler. Oysa ki daha önce de 16 Nisan referandumunda hezimete uğrayan 'Hayır'cılar Kadıköy'de de aynı alçaklığı yapmışlardı.

BU GÖRÜNTÜLER DE YILLAR ÖNCESİNDEN

Tek parti döneminde Bursa Alaca Hırka Camii, CHP tarafından ahır yapıldı. Cami Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle aslına döndü ve yeniden ibadete açıldı.