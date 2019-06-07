Aykut Erdoğdu; toplumun değerlerinden uzak CHP Milletvekili… Erdoğdu, zaman zaman içki içmenin günah olmadığını savunmasıyla, terör destekçilerinin yoluna ışık tutmasıyla, toplumu kutuplaştıran açıklamalarıyla, skandallarıyla gündeme damgasını vurdu. Yeri geldi Türkiye’nin gurur projesine İstanbul Havalimanı’na karşı çıktı. CHP’li Erdoğdu, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a güzellemeler dizdi. Yeri geldi A Haber’i hedef aldı. Öte yandan 31 Mart 2019 seçim sürecinde Erdoğdu toplumda kaosa neden olacak söylemler kullandı. Aykut Erdoğdu da, dokunulmazlığına güvenen diğer CHP’li vekiller gibi, aynı yolda yürümeye devam etti hiç sapmadan! İşte CHP’li Aykut Erdoğdu hakkındaki gerçekleri anlatan analiz haberimiz…
İşte CHP'li Aykut Erdoğdu'nun planlı skandalları07.06.2019 23:33
- İşte CHP'li Aykut Erdoğdu'nun planlı skandalları
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