İşte CHP zihniyeti! Genç çocuğu kendini bilmez Mine Koraş isimli bir kadın böyle rencide etti

AK Parti'nin broşürlerini dağıtan genç, Mine Koraş isimli bir kadın tarafından rencide edildi. Önce gençten broşür alan kadın 'Çayınız, makarnanız bitti mi?" şeklinde soru sordu. Kendini bilmez CHP'li kadın, mütezazı şekilde 'Çayımız bitti, makarna dağıtmıyoruz' diyen genci bu defa ise "Andımızı biliyor musun?" şeklinde yönelttiği soruyla kendince test etmeye kalkıştı. Genç yine saygıda ve efendilikte ödün vermezken, Mine Koraş "Seni videoya çekiyorum. Ne mezunusun? Ben Türk milliyetçisiyim" diyerek gösterdiği bu tavırla aslında 'Türk milliyetçisi' değil ne kadar saygısız olduğunu gösterdi. İşte o görüntüler...
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